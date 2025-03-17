Елена Вяльбе: «Осипов – открытие нынешнего сезона для нашей страны. Буквально год‑два, и он будет такой же дерзкий, как Коростелев»

Елена Вяльбе назвала лыжника Владислава Осипова открытием для России.

Осипов завоевал серебро чемпионата России в классическом спринте.

«Осипов – открытие нынешнего сезона для нашей страны. Нам он, понятное дело, известен, потому что мы с ним работаем не первый год. Бегает и спринты, и дистанции, это очень радует, что нет какой‑то однобокости.

Буквально год‑два, и он будет такой же дерзкий, как Савелий (Коростелев). Не говорю, как Большунов, – он у нас определенный уникум. Такие рождаются, мне кажется, раз в сто лет. Сравнивать спортсменов с Сашей сложно, но это наше будущее», – сказала глава ФЛГР.