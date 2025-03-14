Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в супергиганте, Годжа – 2-я, Мирадоли – 3-я

Итальянка Бриньоне выиграла супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи Кубок мира Ла-Тюиль, Италия Женщины Супергигант 1. Федерика Бриньоне (Италия) – 57,95 2. София Годжа (Италия) – 0,01 3. Романе Мирадоли (Франция) – 0,05 4-5. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,35 4-5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,35 6. Елена Куртони (Италия) – 0,59 7. Ариане Редлер (Австрия) – 0,64