Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в супергиганте, Годжа – 2-я, Мирадоли – 3-я
Итальянка Бриньоне выиграла супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Ла-Тюиль, Италия
Женщины
Супергигант
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 57,95
2. София Годжа (Италия) – 0,01
3. Романе Мирадоли (Франция) – 0,05
4-5. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,35
4-5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,35
6. Елена Куртони (Италия) – 0,59
7. Ариане Редлер (Австрия) – 0,64
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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