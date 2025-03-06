Васильев о Большунове и Устюгове: «Есть перепалка, которая ничего под собой не несет, и я думаю, что вне «ответственного пространства» они если не друзья, то приятели»

Васильев считает несерьезной перепалку между Большуновым и Устюговым.

4 марта на чемпионате России в Казани проходил спринт. Во время полуфинала Александр Большунов подрезал Сергея Устюгова при обгоне, и тот в ответ ударил соперника палкой по ноге.

Позже Большунов не согласился с судьями из-за полученной желтой карточки, а Устюгов заявил, что ему с Большуновым «давно пора зарыть топор войны ».

«Эмоции, просто иногда люди бывают не сдержанны. От усталости прежде всего, потому что столько, сколько тренируются лыжники, мало кому снилось. Разве что марафонцы так же долго тренируются. От усталости чего только не скажешь.

Я думаю, что это все несерьезно, никаких там разборок, конечно, нету. Есть перепалка, которая ничего под собой не несет, и я думаю, что вне «ответственного пространства» они являются, если не друзьями, то приятелями. Надо спокойно ко всему относиться, это все наносное.

Это проходит с первыми же нормальными, достойными соревнованиями и хорошими результатами. Все это забывается, и вскоре никто уже ничего не помнит», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев .

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