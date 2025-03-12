Шестикратный чемпион мира по прыжкам с трамплина Маркус Айзенбихлер завершил карьеру

Немецкий прыгун с трамплина Маркус Айзенбихлер завершил спортивную карьеру.

«Я много думал об этом в течение последних нескольких месяцев, и мое внутреннее чувство подсказывает мне, что сейчас подходящее время», – цитирует заявление спортсмена Немецкая ассоциация лыжного спорта.

Айзенбихлеру 33 года, он является шестикратным чемпионом мира, бронзовым призером Олимпиады-2022 в команде.