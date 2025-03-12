Шестикратный чемпион мира по прыжкам с трамплина Маркус Айзенбихлер завершил карьеру
Немецкий прыгун с трамплина Маркус Айзенбихлер завершил спортивную карьеру.
«Я много думал об этом в течение последних нескольких месяцев, и мое внутреннее чувство подсказывает мне, что сейчас подходящее время», – цитирует заявление спортсмена Немецкая ассоциация лыжного спорта.
Айзенбихлеру 33 года, он является шестикратным чемпионом мира, бронзовым призером Олимпиады-2022 в команде.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Merkur
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости