Йохауг подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2026: «С меня уже хватит. Теперь я на 100% сосредоточусь на материнстве»
Тереза Йохауг подтвердила, что не планирует выступать на Олимпиаде-2026.
Сегодня 36-летняя норвежская лыжница стала бронзовым призером марафона на чемпионате мира в Тронхейме. Она завершит карьеру по окончании сезона.
«Я хочу взять реванш [на этапе Кубка мира] в Холменколлене, но на этом все. С меня уже хватит, я заканчиваю. Теперь я на 100 процентов сосредоточусь на материнстве», – сказала Йохауг, у которой в 2023 году родилась дочь.
Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка.
Как же здорово, что Йохауг вернулась: возродила женские лыжи, пусть и не победила
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
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