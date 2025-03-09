Йохауг подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2026: «С меня уже хватит. Теперь я на 100% сосредоточусь на материнстве»

Тереза Йохауг подтвердила, что не планирует выступать на Олимпиаде-2026.

Сегодня 36-летняя норвежская лыжница стала бронзовым призером марафона на чемпионате мира в Тронхейме. Она завершит карьеру по окончании сезона.

«Я хочу взять реванш [на этапе Кубка мира] в Холменколлене, но на этом все. С меня уже хватит, я заканчиваю. Теперь я на 100 процентов сосредоточусь на материнстве», – сказала Йохауг , у которой в 2023 году родилась дочь.

Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка.

Как же здорово, что Йохауг вернулась: возродила женские лыжи, пусть и не победила