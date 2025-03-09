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Большунов о победе в эстафете: «Спасибо команде, не сдали позиции. Мне оставалось только финишировать и не подвести»

Александр Большунов поблагодарил команду после победы в эстафете на ЧР.

Чемпионат России завершился в Казани. Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Сергей Волков и Большунов выиграли эстафету за Татарстан, опередив другие команды более чем на минуту.

– Начинали [этап] спокойно? Не рвались никуда?

– Я не мог начинать спокойно, потому что все три этапа отработали очень хорошо, и в принципе 20 секунд – комфортное преимущество, поэтому также старался от начала до конца работать свой этап. Вне зависимости от того, сколько секунд сзади будет. Здесь уже вел собственную гонку.

Спасибо команде, не сдали позиции. Поэтому мне оставалось только финишировать и не подвести команду, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Большунов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
чемпионат России
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