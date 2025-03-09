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Горные лыжи. Кубок мира. Парис победил в супергиганте, Кроуфорд – 2-й, Хробат – 3-й

Доминик Парис выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Квитфьелле.

Горные лыжи

Кубок мира

Квитфьелль, Норвегия

Мужчины

Скоростной спуск

1. Доминик Парис (Италия) – 1.08,98

2. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,38

3. Миха Хробат (Словения) – 0,47

4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,48

5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,49

6. Алексис Монне (Швейцария) – 0,56

7. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,57

8. Ян Забыстран (Чехия) – 0,60

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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