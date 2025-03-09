Горные лыжи. Кубок мира. Парис победил в супергиганте, Кроуфорд – 2-й, Хробат – 3-й
Доминик Парис выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Квитфьелле.
Горные лыжи
Кубок мира
Квитфьелль, Норвегия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Доминик Парис (Италия) – 1.08,98
2. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,38
3. Миха Хробат (Словения) – 0,47
4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,48
5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,49
6. Алексис Монне (Швейцария) – 0,56
7. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,57
8. Ян Забыстран (Чехия) – 0,60
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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