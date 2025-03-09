Горные лыжи. Кубок мира. Парис победил в супергиганте, Кроуфорд – 2-й, Хробат – 3-й

Доминик Парис выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Квитфьелле.

Горные лыжи Кубок мира Квитфьелль, Норвегия Мужчины Скоростной спуск 1. Доминик Парис (Италия) – 1.08,98 2. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,38 3. Миха Хробат (Словения) – 0,47 4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,48 5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,49 6. Алексис Монне (Швейцария) – 0,56 7. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,57 8. Ян Забыстран (Чехия) – 0,60