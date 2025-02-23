Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Монне – 2-й, Парис – 3-й
Марко Одерматт выиграл супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Кран-Монтана, Швейцария
Супергигант, мужчины
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.21,53
2. Алексис Монне (Швейцария) – 0,28
3. Доминик Парис (Италия) – 0,39
4. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,51
5. Маттиа Кассе(Италия) – 0,58
6. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,60
7. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,63
8. Миха Хробат (Словения) – 0,72
Полные результаты – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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