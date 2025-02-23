Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Монне – 2-й, Парис – 3-й

Марко Одерматт выиграл супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи Кубок мира Кран-Монтана, Швейцария Супергигант, мужчины 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.21,53 2. Алексис Монне (Швейцария) – 0,28 3. Доминик Парис (Италия) – 0,39 4. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,51 5. Маттиа Кассе(Италия) – 0,58 6. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,60 7. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,63 8. Миха Хробат (Словения) – 0,72 Полные результаты – здесь .