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Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Монне – 2-й, Парис – 3-й

Марко Одерматт выиграл супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи 

Кубок мира

Кран-Монтана, Швейцария

Супергигант, мужчины

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.21,53

2. Алексис Монне (Швейцария) – 0,28

3. Доминик Парис (Италия) – 0,39

4. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,51

5. Маттиа Кассе(Италия) – 0,58

6. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,60

7. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,63

8. Миха Хробат (Словения) – 0,72

Полные результаты – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Швейцарии
Марко Одерматт
Доминик Парис
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Франьо фон Алльмен
результаты
logoсборная Австрии
сборная Словении
Маттиа Кассе
Рафаэль Хазер
супергигант
Адриан Смисет Сейерстед
сборная Норвегии (горные лыжи)
Алексис Монне
горные лыжи
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