Горные лыжи. Кубок мира. Фон Алльмен победил в скоростном спуске, Одерматт – 2-й, Рогентин – 3-й

Франьо фон Алльмен выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Квитфьелле.

Горные лыжи Кубок мира Квитфьелль, Норвегия Мужчины Скоростной спуск 1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.45,46 2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,28 3. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,38 4. Миха Хробат (Словения) – 0,43 5. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,51 6. Доминик Парис (Италия) – 0,59 7. Нейц Наралочник (Словения) – 0,75 8. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,87