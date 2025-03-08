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Горные лыжи. Кубок мира. Фон Алльмен победил в скоростном спуске, Одерматт – 2-й, Рогентин – 3-й

Франьо фон Алльмен выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Квитфьелле.

Горные лыжи

Кубок мира

Квитфьелль, Норвегия

Мужчины

Скоростной спуск

1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.45,46

2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,28

3. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,38

4. Миха Хробат (Словения) – 0,43

5. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,51

6. Доминик Парис (Италия) – 0,59

7. Нейц Наралочник (Словения) – 0,75

8. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,87

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
logoсборная Швейцарии
горные лыжи
Адриан Смисет Сейерстед
сборная Словении
Джеймс Кроуфорд
Доминик Парис
сборная Норвегии (горные лыжи)
скоростной спуск
Марко Одерматт
Штефан Рогентин
Франьо фон Алльмен
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