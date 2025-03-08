Горные лыжи. Кубок мира. Фон Алльмен победил в скоростном спуске, Одерматт – 2-й, Рогентин – 3-й
Франьо фон Алльмен выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Квитфьелле.
Горные лыжи
Кубок мира
Квитфьелль, Норвегия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.45,46
2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,28
3. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,38
4. Миха Хробат (Словения) – 0,43
5. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,51
6. Доминик Парис (Италия) – 0,59
7. Нейц Наралочник (Словения) – 0,75
8. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,87
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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