Крюгер о мнении, что он не должен был бежать марафон: «Людям нужно лучше вникнуть в происходящее, прежде чем говорить грубости»
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер завоевал бронзу в коньковом масс-старте на 50 км на чемпионате мира в Тронхейме.
«Это многое значит. Добиться этого было непросто. Мне больно смотреть на Мартина (Ниенге упал незадолго до финиша – Спортс’‘), потому что я думаю, что он был сильнее меня. Но бронза здесь значит многое. Особенно учитывая, что происходило на чемпионате ранее», – сказал Крюгер NRK.
Магнус Стенсос, тренер Андреаса Фьюрена Рее, назвал включение Крюгера в состав на марафон «травлей».
«Я это не читал, на самом деле. Но я заметил, что люди задают вопросы. Думаю, людям нужно лучше вникнуть в то, что произошло, прежде чем говорить грубости.
Я разочарован тем, что люди, которым положено разбираться, этого не делают. Конечно, можно сомневаться, должен ли я был бежать, но называть это травлей слишком глупо. Тренер должен разбираться лучше», – цитирует Крюгера VG.
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