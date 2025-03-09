Колонья о доминировании норвежцев: «В мои лучшие годы было интереснее. Мне нравится наблюдать за Клэбо, но нужно, чтобы смотрел не только я один»
Сейчас в норвежском Тронхейме проходит чемпионат мира по лыжам.
«Нехорошо, когда в топе только одна страна. В будущем это может стать проблемой.
Сейчас, особенно в дистанционных гонках, только Норвегия. Это не лучшая ситуация для лыж. Это не проблема Норвегии, хотя и там люди думают, что это немного скучно. Другим странам нужно улучшаться», – сказал тренер сборной Италии Маркус Крамер.
Норвежские лыжники Мартин Левстрем Ниенге и Йоханнес Клэбо прокомментировали мнение о доминировании Норвегии.
«Это не наша работа – кого-либо ждать», – заявил Ниенге.
«Это не скучно. Посмотрите на всех, кто здесь (в Тронхейме – Спортс’‘) находится! Не может быть, чтобы это было скучно. Если они не получают удовольствия, дайте им единство, тогда они будут получать удовольствие», – добавил Клэбо.
Четырехкратный олимпийский чемпион швейцарец Дарио Колонья считает, что в те времена, когда он выступал, лыжные гонки были интереснее.
– В мои лучшие годы было интереснее – бегал я, лыжники из Швеции, Германии, России, Канады. Лукас Бауэр из Чехии.
– Из-за доминирования норвежцев стало скучно?
– Лично для меня это не скучно. Проблема не во мне, а в телезрителях дома. Не только лыжные болельщики, но и все зрители должны быть в экстазе от спорта. Я спокойно смотрю на победы норвежцев. Достижения Йоханнеса совсем не скучные, они впечатляющие. Мне нравится наблюдать за ним, но нужно, чтобы смотрел не только я один, – отметил Колонья.
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