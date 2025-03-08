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Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне выиграла гигантский слалом, Робинсон – 2-я, Кольтури – 3-я

Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Оре.

Горные лыжи

Кубок мира

Оре, Швеция

Женщины

Гигантский слалом

1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.52,67

2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,36

3. Лара Кольтури (Албания) – 1,43

4. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,49

5. Валери Гренье (Канада) – 1,57

6. Пола Молтзан (США) – 2,11

7. Юлия Шайб (Австрия) – 2,24

8. Камилла Раст (Швейцария) – 2,27

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
гигантский слалом (жен)
горные лыжи
logoКубок мира
результаты
сборная Новой Зеландии жен
Юлия Шайб
сборная Албании жен
logoсборная США жен
Лара Кольтури
logoсборная Норвегии жен
Пола Молтзан
logoсборная Канады жен
сборная Швейцарии жен
Элис Робинсон
Теа Луиза Стьернесунн
logoсборная Италии жен
logoсборная Австрии жен
Валери Гренье
Камилла Раст
Федерика Бриньоне
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