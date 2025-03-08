Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне выиграла гигантский слалом, Робинсон – 2-я, Кольтури – 3-я

Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Оре.

Горные лыжи Кубок мира Оре, Швеция Женщины Гигантский слалом 1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.52,67 2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,36 3. Лара Кольтури (Албания) – 1,43 4. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,49 5. Валери Гренье (Канада) – 1,57 6. Пола Молтзан (США) – 2,11 7. Юлия Шайб (Австрия) – 2,24 8. Камилла Раст (Швейцария) – 2,27