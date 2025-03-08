Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне выиграла гигантский слалом, Робинсон – 2-я, Кольтури – 3-я
Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Оре.
Горные лыжи
Кубок мира
Оре, Швеция
Женщины
Гигантский слалом
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.52,67
2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,36
3. Лара Кольтури (Албания) – 1,43
4. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,49
5. Валери Гренье (Канада) – 1,57
6. Пола Молтзан (США) – 2,11
7. Юлия Шайб (Австрия) – 2,24
8. Камилла Раст (Швейцария) – 2,27
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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