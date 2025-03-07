Елена Вяльбе: «В планах есть тренировочный сбор в Италии. Сейчас мы сдаем планы в министерство спорта, надеюсь, что нам его утвердят»
Вяльбе сообщила, что лыжники планируют провести сбор в Европе следующим летом.
В феврале спортсмены группы Егора Сорина – Савелий Коростелев, Сергей Волков и Дарья Непряева – тренировались в Италии. Также в Европе по индивидуальному плану работал Александр Большунов.
«Мы делаем два плана подготовки – А и Б. С учетом того, что мы все‑таки можем быть допущены до Олимпийских игр, конечно, летом лучше тренироваться в Италии, в том числе и в горах.
К сожалению, кроме Цахкадзора, ничего нет. В Сочи низко, а в Цахкадзоре высоковато. Поэтому в планах есть сбор в Италии. Сейчас мы сдаем планы в министерство спорта и надеюсь, что нам его утвердят», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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