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Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина стала мамой

Российская сноубордистка София Надыршина стала мамой.

Спортсменка опубликовала в телеграм-канале фотографии дочери, которая родилась 5 марта.

21-летняя Надыршина – чемпионка мира 2021 года в параллельном слаломе, серебряный призер ЧМ. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Надыршиной
logoСофия Надыршина
сноуборд
сборная России жен (сноуборд)
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