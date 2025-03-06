Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина стала мамой
Российская сноубордистка София Надыршина стала мамой.
Спортсменка опубликовала в телеграм-канале фотографии дочери, которая родилась 5 марта.
21-летняя Надыршина – чемпионка мира 2021 года в параллельном слаломе, серебряный призер ЧМ.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Надыршиной
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