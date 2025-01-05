  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сноубордистка Надыршина: «Менять гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий»
0

Сноубордистка Надыршина: «Менять гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий»

Чемпионка мира по сноуборду Надыршина заявила, что не будет менять гражданство.

Российские сноубордисты не выступают на турнирах под эгидой FIS с марта 2022 года. В сезоне-2021/22 Надыршина стала второй в зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе.

«Менять спортивное гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий.

Поддерживаю ли наших спортсменов, выступающих под нейтральным статусом? Это выбор каждого спортсмена. Как спортсмен для себя выбрал, так и правильно», – сказала София Надыршина.

Школьница с Сахалина – лучшая сноубордистка мира. Мы поговорили с ней о страсти к малой родине и экстриму

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Советский спорт»
сборная России жен (сноуборд)
logoСофия Надыршина
сноуборд
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Тереза Йохауг: «Было так приятно одержать первую победу на «Тур де Ски». Я уже немного старая и медленная»
348 минут назад
Сорина о «Гонке чемпионов»: «Были готовы к тому, что Терентьева попробует убежать. Она попробовала, но трасса скоростная, мы ее догнали»
59 минут назад
«Тур де Ски». 7-й этап. Йохауг, Шлинн, Венг, Лаукли, Диггинс, Нисканен пробегут масс-старт в гору
15сегодня, 09:49
«Тур де Ски». 7-й этап. Клэбо, Крюгер, Лапалю, Мох, Фермойлен выступят в масс-старте в гору
35сегодня, 09:48
Степанова о беременности: «Занимаюсь стратегически важным делом по поручению президента. В год семьи иду к своему главному золоту»
4сегодня, 07:45
Юрий Бородавко: «Большунов очень сильно мотивирован, заряжен не только на тренировки, но и на гонки. Мотивация – подготовка к Олимпиаде-2026»
19сегодня, 07:31
Юрий Бородавко: «Большунов до последнего рассчитывал выступить в «Гонке чемпионов», но за день до старта почувствовал першение в горле»
4сегодня, 07:19
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт, Херль, Чофениг, Дешванден, Форфанг выступят в квалификации
вчера, 20:46
Савелий Коростелев: «Я бы хотел, чтобы наш пролог был немножко повеселее. Можно было бы делать гонку на выбывание»
вчера, 17:48
Наталья Терентьева: «Очень соскучилась по гонкам, рада наконец‑то влиться в борьбу. Надеюсь, дальше все будет идти по нарастающей»
1вчера, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем