Сноубордистка Надыршина: «Менять гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий»

Чемпионка мира по сноуборду Надыршина заявила, что не будет менять гражданство.

Российские сноубордисты не выступают на турнирах под эгидой FIS с марта 2022 года. В сезоне-2021/22 Надыршина стала второй в зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе.

«Менять спортивное гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий.

Поддерживаю ли наших спортсменов, выступающих под нейтральным статусом? Это выбор каждого спортсмена. Как спортсмен для себя выбрал, так и правильно», – сказала София Надыршина.

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