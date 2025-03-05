Савелий Коростелев: «Спринт – тяжелая дисциплина с точки зрения психологии. Послушал музыку, где-то в лесу потанцевал, и вот удачно получилось»
Савелий Коростелев назвал лыжный спринт психологически тяжелой дисциплиной.
Лыжник завоевал бронзу в классическом спринте на чемпионате России в Казани. Победу одержал Сергей Устюгов, второе место занял Владислав Осипов.
«Все-таки спринт – более тяжелая дисциплина с точки зрения психологии. Чуть-чуть подзакрылся, музыку послушал, где-то в лесу потанцевал – и вот удачно получилось.
Я последний раз в финале был в ноябре, на длинном круге и на медленном снеге. Здесь быстрый круг, быстрый снег, я неимоверно доволен», – сказал Коростелев в эфире программы «Все на Матч!».
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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