«Хорошо выполненная работа, я чемпион России и обыграл Большунова на финише». Забалуев о смешанной эстафете

2 марта на чемпионате России в Казани прошла смешанная эстафета. Основная сборная Татарстана (Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов ) проиграла на финише второй команде этого же региона (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев ).

Забалуев на последнем этапе гонки опередил Большунова на 0,3 секунды.

– Сергей, твой четвертый этап, передача эстафеты, плотная группа, девчонки собрались. Что было в голове с точки зрения тактики?

– Держаться ближе к голове группы, примерно третьим – пятым, не выходить вперед, экономиться на финиш, потому что на такой короткой дистанции и этом рельефе не убежать. Плюс – сейчас все готовы, потому что мы все были в горах. Мы же знаем свои ощущения после гор, на какой день надо бежать, когда какое самочувствие. Поэтому все подгадывали, чтобы под чемпионат России быть на пике формы.

– Первый круг, Большунов попробовал отъехать. Закрыли без проблем?

– Со старта Александр сразу сначала включился, может, он хотел растянуть группу или еще что-то. Но потом успокоились и уже шли группой, тактически, выбирали позицию. Повторюсь, гонка короткая, пять километров, все хотят быть поближе к голове группы, чтобы не проспать финиш.

– На втором круге Большунов снова попробовал сделать отрыв. Первым ответил Артем Мальцев, но ты был в числе тех, кто смог подхватить. Много сил потратил?

– Темп был высоким, ускорение сильное, я даже чуть-чуть «подкис». Но готовность хорошая, поэтому удалось восстановиться, на небольшом спуске выдать финиш.

– На спуске нужно было не только восстановиться, но и решить по тактике, траекториям финиша. Понять, как заходить на стадион.

– Начал выходить на финишную прямую четвертым, вслед за Антоном Тимашовым, Артемом Мальцевым и Александром Большуновым. Антона я обошел слева и включился в финальный спринт. Понятно, что если бы возник форс-мажор, какое-то препятствие и так далее, пришлось бы моментально решать, что делать. Но все прошло без эксцессов.

– Ты руки вверх поднял еще до линии финиша. Уже тогда понял?

– Да, я боковым зрением видел, что пусто, никого нет, понимал, что это победа.

– Первые эмоции?

– Это хорошо выполненная работа, я чемпион России и обыграл Александра Большунова на финише, – ответил Забалуев.