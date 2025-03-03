  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Хорошо выполненная работа, я чемпион России и обыграл Большунова на финише». Забалуев о смешанной эстафете
5

«Хорошо выполненная работа, я чемпион России и обыграл Большунова на финише». Забалуев о смешанной эстафете

2 марта на чемпионате России в Казани прошла смешанная эстафета. Основная сборная Татарстана (Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов) проиграла на финише второй команде этого же региона (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев).

Забалуев на последнем этапе гонки опередил Большунова на 0,3 секунды.

– Сергей, твой четвертый этап, передача эстафеты, плотная группа, девчонки собрались. Что было в голове с точки зрения тактики?

– Держаться ближе к голове группы, примерно третьим – пятым, не выходить вперед, экономиться на финиш, потому что на такой короткой дистанции и этом рельефе не убежать. Плюс – сейчас все готовы, потому что мы все были в горах. Мы же знаем свои ощущения после гор, на какой день надо бежать, когда какое самочувствие. Поэтому все подгадывали, чтобы под чемпионат России быть на пике формы.

– Первый круг, Большунов попробовал отъехать. Закрыли без проблем?

– Со старта Александр сразу сначала включился, может, он хотел растянуть группу или еще что-то. Но потом успокоились и уже шли группой, тактически, выбирали позицию. Повторюсь, гонка короткая, пять километров, все хотят быть поближе к голове группы, чтобы не проспать финиш.

– На втором круге Большунов снова попробовал сделать отрыв. Первым ответил Артем Мальцев, но ты был в числе тех, кто смог подхватить. Много сил потратил?

– Темп был высоким, ускорение сильное, я даже чуть-чуть «подкис». Но готовность хорошая, поэтому удалось восстановиться, на небольшом спуске выдать финиш.

– На спуске нужно было не только восстановиться, но и решить по тактике, траекториям финиша. Понять, как заходить на стадион.

– Начал выходить на финишную прямую четвертым, вслед за Антоном Тимашовым, Артемом Мальцевым и Александром Большуновым. Антона я обошел слева и включился в финальный спринт. Понятно, что если бы возник форс-мажор, какое-то препятствие и так далее, пришлось бы моментально решать, что делать. Но все прошло без эксцессов.

– Ты руки вверх поднял еще до линии финиша. Уже тогда понял?

– Да, я боковым зрением видел, что пусто, никого нет, понимал, что это победа.

– Первые эмоции?

– Это хорошо выполненная работа, я чемпион России и обыграл Александра Большунова на финише, – ответил Забалуев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
чемпионат России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
Сергей Забалуев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
logoАнтон Тимашов
logoАртем Мальцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Главные новости
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Йохауг, Андерссон, Карлссон, Венг, Шлинн, Карл, Нисканен пробегут классическую «разделку» на 10 км
29вчера, 19:09
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо, Ниенге, Амундсен, Валнес, Крюгер, Ангер, Лапалю выступят в классической «разделке» на 10 км
17вчера, 18:55
Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Большунов, Устюгов, Терентьев, Ардашев, Коростелев пробегут классический спринт
1вчера, 17:48
Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Фалеева, Терентьева, Непряева, Баранова, Сорина выступят в классическом спринте
2вчера, 17:29
Вяльбе получила красный диплом Поволжского государственного университета физической культуры и спорта
37вчера, 15:11
Норвежский журналист Харстад: «В коридорах FIS уже начались дискуссии о том, что делать в случае возвращения России. Шум за кулисами нарастает»
69вчера, 08:42
Норвежский журналист Харстад: «Мы знаем российских лыжников агрессивными, бесстрашными и гордыми»
11вчера, 08:30
Коростелев о том, что его команда не выиграла смешанную эстафету: «Ваши ожидания – ваши проблемы. Это была зрелищная гонка, мне понравилось»
2вчера, 07:59
Сорин о том, что Забалуев обыграл Большунова: «На этом круге тот, кто идет за спиной лидера, имеет преимущество»
9вчера, 06:44
Свищев о том, что Бах подарил Прохоровой значок: «Восстановить наших спортсменов – вот это был бы подарок. А значок – смешно»
2вчера, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15