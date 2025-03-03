«Хорошо выполненная работа, я чемпион России и обыграл Большунова на финише». Забалуев о смешанной эстафете
2 марта на чемпионате России в Казани прошла смешанная эстафета. Основная сборная Татарстана (Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов) проиграла на финише второй команде этого же региона (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев).
Забалуев на последнем этапе гонки опередил Большунова на 0,3 секунды.
– Сергей, твой четвертый этап, передача эстафеты, плотная группа, девчонки собрались. Что было в голове с точки зрения тактики?
– Держаться ближе к голове группы, примерно третьим – пятым, не выходить вперед, экономиться на финиш, потому что на такой короткой дистанции и этом рельефе не убежать. Плюс – сейчас все готовы, потому что мы все были в горах. Мы же знаем свои ощущения после гор, на какой день надо бежать, когда какое самочувствие. Поэтому все подгадывали, чтобы под чемпионат России быть на пике формы.
– Первый круг, Большунов попробовал отъехать. Закрыли без проблем?
– Со старта Александр сразу сначала включился, может, он хотел растянуть группу или еще что-то. Но потом успокоились и уже шли группой, тактически, выбирали позицию. Повторюсь, гонка короткая, пять километров, все хотят быть поближе к голове группы, чтобы не проспать финиш.
– На втором круге Большунов снова попробовал сделать отрыв. Первым ответил Артем Мальцев, но ты был в числе тех, кто смог подхватить. Много сил потратил?
– Темп был высоким, ускорение сильное, я даже чуть-чуть «подкис». Но готовность хорошая, поэтому удалось восстановиться, на небольшом спуске выдать финиш.
– На спуске нужно было не только восстановиться, но и решить по тактике, траекториям финиша. Понять, как заходить на стадион.
– Начал выходить на финишную прямую четвертым, вслед за Антоном Тимашовым, Артемом Мальцевым и Александром Большуновым. Антона я обошел слева и включился в финальный спринт. Понятно, что если бы возник форс-мажор, какое-то препятствие и так далее, пришлось бы моментально решать, что делать. Но все прошло без эксцессов.
– Ты руки вверх поднял еще до линии финиша. Уже тогда понял?
– Да, я боковым зрением видел, что пусто, никого нет, понимал, что это победа.
– Первые эмоции?
– Это хорошо выполненная работа, я чемпион России и обыграл Александра Большунова на финише, – ответил Забалуев.
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