Ардашев о финише эстафеты: «Я думал, Большунов заранее убежит. Но в Забалуева верил, говорил всем, что он красавчик, все сможет»

Ардашев оценил финиш лыжника Забалуева, опередившего Большунова на ЧР.

2 марта на чемпионате России в Казани прошла смешанная эстафета. Основная сборная Татарстана (Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов ) проиграла на финише второй команде этого же региона (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев , Лидия Горбунова, Сергей Забалуев ).

Забалуев на последнем этапе гонки опередил Большунова на 0,3 секунды.

– Серега, Савелий Коростелев сказал, что ты своей атакой даблом выскочил из группы «как черт из табакерки». Это было запланировано или сориентировался по ситуации?

– Я понял, что хорошо накатываю на первом круге, лыжи работают очень хорошо, и подумал, что на втором круге можно попробовать атаковать. И делать это нужно на подхвате после спуска, чтобы меньше тратить сил. Ну и пошел.

– То, что Савелий зацепился, удивило?

– Честно, я не слышал, что именно в этот момент кто-то зацепился. Услышал уже, когда мы пошли в подъем. Удивлений никаких нет: Савелий очень сильный гонщик, тем более у него классика в этом сезоне хорошо получается. Когда понял, что не один, дальше было уже главным хорошо дойти до финиша этапа и полностью не выложиться на подъеме.

– Вы на финише этапа бросили группе восемь секунд, но девушки затем снова собрались большой группой. Отрыв можно было сохранить?

– Все-таки это эстафета, мы работаем командой. Возможно, у них возникли какие-то свои моменты, что-нибудь у кого-то не получилось. На соревнованиях случается всякое.

– На четвертом этапе ожидал такой развязки?

– Я, конечно, думал, что Большунов, скорее всего, заранее убежит. Но в Серегу верил, говорил всем, что он красавчик, он все сможет, – рассказал Ардашев.