Ардашев о финише эстафеты: «Я думал, Большунов заранее убежит. Но в Забалуева верил, говорил всем, что он красавчик, все сможет»
2 марта на чемпионате России в Казани прошла смешанная эстафета. Основная сборная Татарстана (Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов) проиграла на финише второй команде этого же региона (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев).
Забалуев на последнем этапе гонки опередил Большунова на 0,3 секунды.
– Серега, Савелий Коростелев сказал, что ты своей атакой даблом выскочил из группы «как черт из табакерки». Это было запланировано или сориентировался по ситуации?
– Я понял, что хорошо накатываю на первом круге, лыжи работают очень хорошо, и подумал, что на втором круге можно попробовать атаковать. И делать это нужно на подхвате после спуска, чтобы меньше тратить сил. Ну и пошел.
– То, что Савелий зацепился, удивило?
– Честно, я не слышал, что именно в этот момент кто-то зацепился. Услышал уже, когда мы пошли в подъем. Удивлений никаких нет: Савелий очень сильный гонщик, тем более у него классика в этом сезоне хорошо получается. Когда понял, что не один, дальше было уже главным хорошо дойти до финиша этапа и полностью не выложиться на подъеме.
– Вы на финише этапа бросили группе восемь секунд, но девушки затем снова собрались большой группой. Отрыв можно было сохранить?
– Все-таки это эстафета, мы работаем командой. Возможно, у них возникли какие-то свои моменты, что-нибудь у кого-то не получилось. На соревнованиях случается всякое.
– На четвертом этапе ожидал такой развязки?
– Я, конечно, думал, что Большунов, скорее всего, заранее убежит. Но в Серегу верил, говорил всем, что он красавчик, он все сможет, – рассказал Ардашев.
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