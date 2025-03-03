Устюгов о финише эстафеты, где Забалуев опередил Большунова: «Все офигели, что Серега выиграл. Я бы размотал всех, ха-ха!»

Устюгов пошутил об эстафете, где Забалуев опередил Большунова на финише.

2 марта на чемпионате России в Казани завершилась смешанная эстафета. Основная сборная Татарстана (Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов ) проиграла на финише второй команде этого же региона (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев ).

Забалуев на последнем этапе гонки опередил Большунова на 0,3 секунды.

«Смотрели, видели, все в шоке. Как так – команда сборной страны, так скажем, проиграла команде третьей сборной страны.

Все офигели, что Серега Забалуев выиграл, он большой молодец. Я думал, что на финише они ехали немножко быстрее. Я бы размотал их всех, честно, ха-ха! Надеюсь.

Не видел со стороны, но по ощущениям кажется, что я бы, наверное, смог. Шутка», – сказал олимпийский чемпион Устюгов в видео для телеграм-канала.

Устюгов в смешанной эстафете выступал за сборную Ханты-Мансийского автономного округа. Его команда (в составе с Анастасией Кирилловой, Арсением Власовым, Елизаветой Еремеевой) заняла 10-е место.