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  • Устюгов о финише эстафеты, где Забалуев опередил Большунова: «Все офигели, что Серега выиграл. Я бы размотал всех, ха-ха!»
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Устюгов о финише эстафеты, где Забалуев опередил Большунова: «Все офигели, что Серега выиграл. Я бы размотал всех, ха-ха!»

Устюгов пошутил об эстафете, где Забалуев опередил Большунова на финише.

2 марта на чемпионате России в Казани завершилась смешанная эстафета. Основная сборная Татарстана (Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов) проиграла на финише второй команде этого же региона (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев).

Забалуев на последнем этапе гонки опередил Большунова на 0,3 секунды.

«Смотрели, видели, все в шоке. Как так – команда сборной страны, так скажем, проиграла команде третьей сборной страны.

Все офигели, что Серега Забалуев выиграл, он большой молодец. Я думал, что на финише они ехали немножко быстрее. Я бы размотал их всех, честно, ха-ха! Надеюсь.

Не видел со стороны, но по ощущениям кажется, что я бы, наверное, смог. Шутка», – сказал олимпийский чемпион Устюгов в видео для телеграм-канала.

Устюгов в смешанной эстафете выступал за сборную Ханты-Мансийского автономного округа. Его команда (в составе с Анастасией Кирилловой, Арсением Власовым, Елизаветой Еремеевой) заняла 10-е место.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Сергея Устюгова
logoСергей Устюгов
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
Сергей Забалуев
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