Сергей Устюгов о чемпионате России: «Четвертым местом я доволен. Но в душе понимал, что мог спокойно быть третьим»
Сегодня Устюгов стал четвертым в скиатлоне, победил Александр Большунов. Гонка проходила в Казани.
«Хотелось бы сказать вам большое спасибо – кто болел, переживал. Результату я такому рад, но в душе после финиша понимал, что я мог спокойно быть сегодня третьим. Но четвертым местом я тоже доволен.
Пульс я разогнал 203, это максимальный пульс в сезоне. Средний пульс у меня тоже достаточно хороший – 188. Удалось потерпеть. Думал, на гонки приеду, на финиш завалюсь, и будет очень плохо. Но в итоге приехал на финиш, снял лыжи и пошел дальше. И удивился, что на гонке я ехал-умирал, а на финише произошло все так.
Надеюсь, будет набор формы, а не спад. Завтра бегу эстафету, последний этап. И надеюсь, что завтра уже будет легче», – сказал олимпийский чемпион Устюгов.
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