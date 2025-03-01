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Сергей Устюгов о чемпионате России: «Четвертым местом я доволен. Но в душе понимал, что мог спокойно быть третьим»

Сергей Устюгов заявил, что рад четвертому месту на чемпионате России по лыжам.

Сегодня Устюгов стал четвертым в скиатлоне, победил Александр Большунов. Гонка проходила в Казани.

«Хотелось бы сказать вам большое спасибо – кто болел, переживал. Результату я такому рад, но в душе после финиша понимал, что я мог спокойно быть сегодня третьим. Но четвертым местом я тоже доволен.

Пульс я разогнал 203, это максимальный пульс в сезоне. Средний пульс у меня тоже достаточно хороший – 188. Удалось потерпеть. Думал, на гонки приеду, на финиш завалюсь, и будет очень плохо. Но в итоге приехал на финиш, снял лыжи и пошел дальше. И удивился, что на гонке я ехал-умирал, а на финише произошло все так.

Надеюсь, будет набор формы, а не спад. Завтра бегу эстафету, последний этап. И надеюсь, что завтра уже будет легче», – сказал олимпийский чемпион Устюгов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Сергея Устюгова
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСергей Устюгов
лыжные гонки
чемпионат России
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