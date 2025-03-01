Терентьева об изменениях после декрета: «Я, наверное, немного потеряла в мощности. Скорость сильно не упала, если говорить о финишном рывке»

Лыжница Наталья Терентьева рассказала, как изменились ее качества после декрета.

Сегодня Терентьева выиграла скиатлон на чемпионате России в Казани.

– После декрета многие спортсменки замечают, что их качества изменились, кто-то добавил в выносливости, у кого-то изменились силовые показатели. Что-то подобное заметила?

– Тут все зависит от того, как проводить саму беременность и как проходит восстановление после нее. Действительно, чаще всего, наверное, улучшается выносливость, а скоростные и силовые показатели, наоборот, теряются. Я, наверное, не глобально, но немного потеряла в мощности. Скорость, в принципе, сильно не упала, если говорить о финишном рывке.

Вообще, мне кажется, что раньше я ходила больше за счет силы, а сейчас сложно стало показывать более экономичную технику, но это мои внутренние ощущения. У меня достаточно своеобразная техника, и со стороны всегда кажется, что я иду, словно не напрягаясь. Но на самом деле нет, это не так, я, конечно, прикладываю усилия, – сказала Терентьева.