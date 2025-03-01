Клэбо о первой победе в дистанционной гонке ЧМ: «Время пришло. Мне кажется, люди обсуждают это даже больше, чем я»

Йоханнес Бо назвал себя счастливым после первой победы в дистанционной гонке ЧМ.

Норвежский лыжник выиграл скиатлон в Тронхейме. Это его 11-е золото на чемпионатах мира, но первое в личных дистанционных гонках.

«Ощущения потрясающие. Видимо, время пришло. Я упорно работал над этим и несколько раз уже был близок, но теперь я наконец-то на вершине пьедестала. Для меня это, возможно, более эмоционально, чем спринт. На вкус [победа] приятна.

Мне кажется, люди обсуждают это [золото в дистанционной гонке] даже больше, чем я. Возможность сделать это перед домашней публикой... Лучшего места и представить нельзя, так что я супердоволен и счастлив», – сказал Клэбо .

Клэбо доминирует на ЧМ – первая победа в длинной гонке и 11-е золото! Теперь лучший лыжник мира?