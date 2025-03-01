Юрий Бородавко: «Мы всегда готовы вернуться на международную арену, мы этого ждем. Чем скорее это случится, тем лучше будет для нас»

Юрий Бородавко заявил, что российские лыжники готовы к возвращению на Кубок мира.

– Вы готовы возвращаться на международную арену?

– Мы всегда готовы, мы этого ждем. Каждый спортсмен об этом мечтает. Чем скорее это случится, тем лучше это будет для нас, – сказал Бородавко.

«Хотелось бы поучаствовать в начале 2025 года на этапах Кубка мира, чтобы разогнаться, почувствовать скорости», – приводит слова тренера «Матч ТВ».