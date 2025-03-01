Юрий Бородавко: «Мы всегда готовы вернуться на международную арену, мы этого ждем. Чем скорее это случится, тем лучше будет для нас»
Юрий Бородавко заявил, что российские лыжники готовы к возвращению на Кубок мира.
– Вы готовы возвращаться на международную арену?
– Мы всегда готовы, мы этого ждем. Каждый спортсмен об этом мечтает. Чем скорее это случится, тем лучше это будет для нас, – сказал Бородавко.
«Хотелось бы поучаствовать в начале 2025 года на этапах Кубка мира, чтобы разогнаться, почувствовать скорости», – приводит слова тренера «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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