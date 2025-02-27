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Юрий Бородавко: «Теряет ли Большунов кондиции без Кубка мира? Сильнейшие должны соревноваться с сильнейшими, тогда спортсмены будут поддерживать свой уровень»

Бородавко ответил на вопрос, падает ли уровень Большунова без гонок Кубка мира.

– Чувствуете, что Александр реально теряет кондиции без Кубка мира?

– Я уже неоднократно говорил, что соревновательные скорости на наших внутренних стартах все-таки ниже, чем на этапах Кубка мира. Сильнейшие должны соревноваться с сильнейшими, тогда спортсмены будут поддерживать свой уровень.

Психологию очень трудно обмануть, и заставить спортсмена работать на износ, когда он выигрывает определенное количество секунд – это очень сложно. Таким образом, соревновательная скорость лыжника снижается и происходит адаптация к более низким скоростям.

– Что с этим делать? Участвовать в более локальных международных стартах, как это делал Большунов, или это возможно поддерживать на внутреннем первенстве?

– Это можно восполнить только более высокой внутренней конкуренцией или же возвращением на этапы Кубка мира, где нужно несколько месяцев, как минимум, посоревноваться, чтобы опять вернуться на те скорости, которые есть на этом турнире.

– Реально ли подготовиться к Олимпиаде на золотые медали после такого простоя?

– Человек – это такое существо, которое способно настроиться. Есть мотивация, которая срабатывает. Если спортсмен сможет найти мотивацию, будет тренироваться на более высоких скоростях с большей мощностью и объемом, будет правильно подобранная тренировочная программа, то эти слагаемые приведут к успеху на Олимпийских играх, – сказал тренер Юрий Бородавко.  

«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт день за днем
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
logoЮрий Бородавко
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок мира
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