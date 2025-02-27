Сорин о чемпионате мира: «Победители получат медали, но назвать их лучшими будет сложно. Поскольку нет прямой конкуренции с российскими лыжниками»
Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит с 26 февраля по 9 марта в норвежском Тронхейме. Россияне не допущены до участия.
«Будем стараться следить по мере возможностей, поскольку по датам совпадает с чемпионатом России. Какие-то старты посмотрим в прямом эфире, какие-то уже в записи. Ожиданий и прогнозов никаких нет. Просто хочется посмотреть, в каком состоянии находятся лучшие лыжники остального мира.
Безусловно, без учета российских спортсменов можно выявить сильнейших, но в любом случае эта тема так или иначе будет витать. Как у мужчин, так и у женщин в России есть те, кто претендовал бы на чемпионате мира на самые высокие места.
Конечно, победители получат медали и будут носить соответствующие титулы, но назвать их лучшими будет сложно. Поскольку нет прямой конкуренции с российскими лыжниками», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Сорин.
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