Сорин о чемпионате мира: «Победители получат медали, но назвать их лучшими будет сложно. Поскольку нет прямой конкуренции с российскими лыжниками»

Егор Сорин скептически оценил уровень ЧМ без российских лыжников.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит с 26 февраля по 9 марта в норвежском Тронхейме. Россияне не допущены до участия.

«Будем стараться следить по мере возможностей, поскольку по датам совпадает с чемпионатом России. Какие-то старты посмотрим в прямом эфире, какие-то уже в записи. Ожиданий и прогнозов никаких нет. Просто хочется посмотреть, в каком состоянии находятся лучшие лыжники остального мира.

Безусловно, без учета российских спортсменов можно выявить сильнейших, но в любом случае эта тема так или иначе будет витать. Как у мужчин, так и у женщин в России есть те, кто претендовал бы на чемпионате мира на самые высокие места.

Конечно, победители получат медали и будут носить соответствующие титулы, но назвать их лучшими будет сложно. Поскольку нет прямой конкуренции с российскими лыжниками», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Сорин .