Лыжник Коростелев: «Я похвастался Серохвостову, что у нас есть чемпионский трон. Приятный, мягкий, попу греет после морозной погоды»

Савелий Коростелев похвастался чемпионским троном перед Даниилом Серохвостовым.

Лыжник Коростелев выиграл «разделку» классикой на этапе Кубка России в Ижевске. Организаторы соревнований подготовили для победителей гонок специальный трон.

– Мы видели видеопривет для [биатлониста] Даниила Серохвостова.

– С недавних пор Даниил у нас в комитете спортсменов находится. В субботу он передал нам привет, сказал: «Ребят, я выиграл. Может, кто‑то из вас выиграет». А я ему похвастался, что у нас трон есть чемпионский. Приятный, мягкий, попу греет после такой морозной погоды.

– Как тебе болельщики?

– Живой коридор – о, это что‑то с чем‑то. Я желаю всем этапам перенять опыт здешних болельщиков. Они очень цивилизованные, близко к тебе, поддерживают.

– Главные цели и приоритеты на остаток сезона?

– Главное – чемпионат России. В любом случае. Может, чемпионат мира? – смеясь ответил Коростелев.