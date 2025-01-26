Лыжник Коростелев: «Я похвастался Серохвостову, что у нас есть чемпионский трон. Приятный, мягкий, попу греет после морозной погоды»
Лыжник Коростелев выиграл «разделку» классикой на этапе Кубка России в Ижевске. Организаторы соревнований подготовили для победителей гонок специальный трон.
– Мы видели видеопривет для [биатлониста] Даниила Серохвостова.
– С недавних пор Даниил у нас в комитете спортсменов находится. В субботу он передал нам привет, сказал: «Ребят, я выиграл. Может, кто‑то из вас выиграет». А я ему похвастался, что у нас трон есть чемпионский. Приятный, мягкий, попу греет после такой морозной погоды.
– Как тебе болельщики?
– Живой коридор – о, это что‑то с чем‑то. Я желаю всем этапам перенять опыт здешних болельщиков. Они очень цивилизованные, близко к тебе, поддерживают.
– Главные цели и приоритеты на остаток сезона?
– Главное – чемпионат России. В любом случае. Может, чемпионат мира? – смеясь ответил Коростелев.
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