Дмитрий Васильев: «Больше, чем норвежцы, вряд ли кто-то употребляет допинг. Их надо проверить с привлечением российских и китайских медиков»
Четырехкратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен высказал мнение, что российских лыжников тестируют недостаточно часто. «Должен быть минимум один тест в месяц. Но в то же время я удивлен, что их вообще проверяют», – отметил он.
«Я всегда высказывал это мнение – кто громче всех кричит: «Держи вора»? Это вот тот самый случай. Как раз-таки норвежцы нас постоянно обвиняли в употреблении допинга.
Но на самом деле больше, чем норвежцы, вряд ли кто-то употребляет допинг. Их как раз и надо отправить на независимое освидетельствование тех самых заявленных болезней. В обязательном порядке – 100% всех спортсменов, которые имеют те самые терапевтические исключения.
Их надо обязательно проверить, причем с привлечением не только западных медиков, но и, естественно, российских и китайских, чтобы это был действительно объективный диагноз, а не вымышленный, на мой взгляд, при котором они становятся олимпийскими чемпионами.
Это же невероятно, так не может быть. Больной человек не может обыгрывать здорового. Поэтому со стороны Иверсена – это попытка оправдаться и переложить с больной головы на здоровую», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
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