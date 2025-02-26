У Эрика Валнеса растяжение мышц спины (TV2)
Лыжник Эрик Валнес получил на тренировке растяжение мышц спины.
Об этом сообщает TV2. Ранее появилась информация, что норвежец прервал тренировку и в срочном порядке покинул стадион, где готовился с командой к чемпионату мира в Тронхейме.
27 февраля Валнес должен выступить на ЧМ в коньковом спринте.
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV2
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