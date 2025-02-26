У Эрика Валнеса растяжение мышц спины (TV2)

Лыжник Эрик Валнес получил на тренировке растяжение мышц спины.

Об этом сообщает TV2. Ранее появилась информация, что норвежец прервал тренировку и в срочном порядке покинул стадион, где готовился с командой к чемпионату мира в Тронхейме.

27 февраля Валнес должен выступить на ЧМ в коньковом спринте.

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме