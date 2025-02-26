Штефан Крафт проходит курс антибиотиков перед чемпионатом мира из-за укуса кошки.

Об этом австрийский прыгун на лыжах с трамплина рассказал на пресс-конференции.

«Мы пустили соседскую кошку на завтрак, я хорошо с ней играл и гладил ее. Ей это очень нравилось, пока она внезапно не потеряла к этому интерес. Затем она здорово укусила меня за руку», – сказал Крафт.

Спортсмену сделали прививки от дифтерии и столбняка, к тому же ему приходится пить недельный курс антибиотиков.

Чемпионат мира-2025 в Тронхейме стартует 26 февраля.

Крафт – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира. В этом сезоне он идет на третьем месте в общем зачете Кубка мира.