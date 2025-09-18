Люка Шанава не тренируется из-за стрессового перелома большеберцовой кости
Французский лыжник Люка Шанава получил перелом большеберцовой кости.
«Плохие новости: жизнь не всегда складывается так, как планируется... Из-за стрессового перелома большеберцовой кости я не смогу тренироваться какое-то время», – написал спортсмен в соцсети.
30-летний Шанава – победитель и призер этапов Кубка мира.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Шанава
