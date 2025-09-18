  • Спортс
  • «В лучшем случае МОК бросит какие-то крохи». Бородавко о возможных итогах исполкома в Милане
«В лучшем случае МОК бросит какие-то крохи». Бородавко о возможных итогах исполкома в Милане

Юрий Бородавко не ждет позитивных новостей от исполкома МОК.

Следующее заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет с 18 по 19 сентября в Милане.

– Какие у вас ожидания от сентябрьского исполкома МОК? Стоит ли ждать возвращения российских спортсменов?

– Положительных ожиданий от исполкома МОК у меня нет, ничего хорошего не жду. Евросоюз сейчас пропагандирует ужесточение мер к жителям России, это касается виз прежде всего. Это говорит о том, что у них есть четкая позиция, от которой они не собираются отступать.

В вопросе нашего допуска все будет зависеть от того, насколько МОК проявит характер и сумеет отстоять олимпийские идеалы, которые он и должен пропагандировать. Но это лишь наши мечты. Спорт давно является бизнесом и зависит от определенных кругов и их интересов.

В лучшем случае МОК даже не какое-то половинчатое решение примет по допуску российских спортсменов на Олимпиаду, а бросит какие-то крохи. Никакой полноценной команды или нормального количества допущенных спортсменов не будет. О допуске в командных видах – эстафета, спринтерская эстафета – нам и мечтать не приходится, – ответил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.

Российские лыжники отстранены от международных стартов с 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
