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Легков допустил, что пригласит Нортуга на свою гонку в Россию: «Петтер всегда отличался тем, что ни на кого не обращал внимания. Может, в 2026-м он с удовольствием приедет»

Александр Легков допустил, что пригласит Петтера Нортуга на гонку в Россию.

22 февраля в Рязани проходила лыжная «Гонка Легкова».

– Я думаю, что «Гонка Легкова» – это не то что прям традиция. Все спортсмены всегда, когда заканчивают карьеру, проводят соревнования. Просто у кого‑то получается постоянно проводить, у кого‑то – нет.

У меня даже такие мысли могут быть: «Ну, может, хватит, может, паузу сделать, может, 11-12-13 раз не будет, может, в 15‑й год еще раз напомнить о себе». Эмоции всегда шикарные. Когда все начиналось, гонка была такой маленькой, сейчас это уже большое, масштабное мероприятие. Это очень радует.

– Сегодня 11 лет с вашего золота в Сочи. С какими эмоциями вспоминаете тот день?

– Эмоции‑то прекрасные, как будто было вчера, просто немножко страшно становится, что уже 11 лет прошло. Эти мысли волнительны, потому что не хочется, чтобы так быстро время летело.

– Как оцениваете сейчас шансы на наш допуск к международным стартом?

– Судя по новостям, с каждым днем все лучше и лучше, и все больше верится, что может такое произойти, но пока что это все только разговоры, нет ничего официального.

– Норвежский лыжник Петтер Нортуг записывал обращение к участникам «Гонки Легкова». Не было желания его пригласить?

– Дело даже не в желании. Сейчас такая ситуация в мире, что, наверное, не так просто будет ему добраться сюда. А так, он всегда отличался тем, что ни на кого не обращал внимания и делал то, что хотел. Может быть, если в следующем году пригласим, он с удовольствием приедет, – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Легков.

Нортуг – двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира из Норвегии.

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с марта 2022 года.

FIS опросила лыжников на Кубке мира: почти половина – за возвращение наших!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
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