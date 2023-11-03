«С колотящимся сердцем я постучала в дверь его комнаты». Калла рассказала, как получила вызов примерить комбинезон Легкова

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков сборная Норвегии Шарлотте Калла сборная Швеции жен Петтер Нортуг Стина Нильссон Йенни Оберг Лыжи

Шарлотте Калла в автобиографии рассказала несколько смешных историй с соревнований.

На этапе Кубка мира в Канаде в 2016 году шведские лыжницы Стина Нильссон и Йенни Оберг придумывали челленджи, в которые невольным образом были вовлечены лыжники других стран.

Нильссон должна была постучать в дверь Петтера Нортуга и подарить ему цветы. Так как найти букет не удалось, вызов был отложен. Стина сделала это позже, находясь на сборе в Норвегии, явившись к Петтеру домой.

Калла получила задание примерить комбинезон Александра Легкова, в котором он регулярно появлялся в столовой отеля. Ее сопровождали подруги по команде, которые не потрудились хорошо спрятаться.

«С колотящимся сердцем и нервами на пределе я постучала в дверь его комнаты. Легков выглядел довольно удивленным, увидев меня за дверью.

Он понял, чем мы занимаемся и охотно позволил примерить свой комбинезон», – написала Калла в книге.

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