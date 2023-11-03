«С колотящимся сердцем я постучала в дверь его комнаты». Калла рассказала, как получила вызов примерить комбинезон Легкова

Шарлотте Калла в автобиографии рассказала несколько смешных историй с соревнований.

На этапе Кубка мира в Канаде в 2016 году шведские лыжницы Стина Нильссон и Йенни Оберг придумывали челленджи, в которые невольным образом были вовлечены лыжники других стран.

Нильссон должна была постучать в дверь Петтера Нортуга и подарить ему цветы. Так как найти букет не удалось, вызов был отложен. Стина сделала это позже, находясь на сборе в Норвегии, явившись к Петтеру домой.

Калла получила задание примерить комбинезон Александра Легкова, в котором он регулярно появлялся в столовой отеля. Ее сопровождали подруги по команде, которые не потрудились хорошо спрятаться.

«С колотящимся сердцем и нервами на пределе я постучала в дверь его комнаты. Легков выглядел довольно удивленным, увидев меня за дверью.

Он понял, чем мы занимаемся и охотно позволил примерить свой комбинезон», – написала Калла в книге.