Олимпийский чемпион Гроспирон возглавил оргкомитет Олимпиады 2030 года

Олимпийский чемпион Эдгар Гроспирон стал главой оргкомитета Игр-2030.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут в двух регионах Франции: Овернь – Рона – Альпы (AURA) и Прованс – Альпы – Лазурный Берег.

На пост главы оргкомитета также претендовал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад, но он снял свою кандидатуру в начале февраля.

Гроспирону 55 лет, он является олимпийским чемпионом 1992 года по фристайлу в дисциплине могул.