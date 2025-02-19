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Олимпийский чемпион Гроспирон возглавил оргкомитет Олимпиады 2030 года

Олимпийский чемпион Эдгар Гроспирон стал главой оргкомитета Игр-2030.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). 

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут в двух регионах Франции: Овернь – Рона – Альпы (AURA) и Прованс – Альпы – Лазурный Берег.

На пост главы оргкомитета также претендовал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад, но он снял свою кандидатуру в начале февраля. 

Гроспирону 55 лет, он является олимпийским чемпионом 1992 года по фристайлу в дисциплине могул. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
Олимпиада-2030
Эдгар Гроспирон
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