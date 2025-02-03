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Мартен Фуркад снял свою кандидатуру на пост главы оргкомитета зимней Олимпиады-2030

Фуркад снял свою кандидатуру на пост главы оргкомитета зимней Олимпиады-2030.

Олимпийские игры 2030 года пройдут в двух регионах Франции: Овернь – Рона – Альпы (AURA) и Прованс – Альпы – Лазурный Берег.

Пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада не устроил выбор Лиона (административный центр региона AURA) для штаб-квартиры оргкомитета. Он предлагал Гренобль, Шамбери, Экс-ле-Бен, Альбервиль, которые находятся ближе к объектам будущей Олимпиады. 

«Я присоединился к проекту «Альпы-2030», будучи убежденным, что Франция – страна, наиболее подготовленная к решению колоссальных задач, стоящих перед зимними видами спорта и, в более широком смысле, перед нашими горными регионами.

Игры – это нечто большее, чем просто спортивное соревнование, они обладают способностью объединять людей. Это убеждение сформировалось у меня во время участия в трех Олимпиадах и укрепилось во время работы с Тони Эстанге над подготовкой Игр-2024, а также в комиссии спортсменов МОК. 

Сегодня все еще существует слишком много разногласий, чтобы можно было спокойно рассматривать эту миссию. Способ управления, видение, территориальная привязка – нам не удалось найти общий язык по этим основополагающим вопросам.

Мои амбиции в отношении этих Игр ясны: они должны соответствовать времени, а также в полной мере учитывать экологические проблемы и экономические реалии нашей страны. Кроме того, на мой взгляд, проведение этих Игр в горной местности имеет решающее значение.

Мне кажется важным дать каждому участнику возможность понять специфику современных гор, чтобы в полной мере осознать задачи, характерные для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Мое видение не разделяют все заинтересованные стороны, и я сожалею об этом. Я не могу заставить себя пожертвовать своими убеждениями.

В этих условиях я принял трудное решение отказаться от участия в дискуссиях вокруг президенства. Я искренне надеюсь, что этот выбор позволит проекту наконец обрести тот импульс и то лидерство, которого он заслуживает», – цитирует заявление Фуркада L’Equipe. 

Выборы главы оргкомитета пройдут 18 февраля. Также на должность претендуют двукратная серебряная медалистка в лыжном хафпайпе Мари Мартино и олимпийский чемпион по биатлону Венсан Же.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Lequipe
logoМартен Фуркад
Олимпиада-2030
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