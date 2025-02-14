Волков о сборе в Армении: «В Италии нагрузку переносить легче и организм лучше реагирует на то, что мы там делали»
Лыжник Сергей Волков сравнил сборы в Армении и Италии.
«Я уже третий день в Армении. Те параметры, которые я снимаю каждый день, явно говорят о том, что в Италии нагрузку переносить легче и организм лучше реагирует на то, что мы там делали.
Говоря, допустим, про снег: здесь только натуральный снег – стоит погода минус 15 ночью, днем до нуля опускается, до минус двух. Ощущение, что снег очень медленный», – сказал Волков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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