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Волков о сборе в Армении: «В Италии нагрузку переносить легче и организм лучше реагирует на то, что мы там делали»

Лыжник Сергей Волков сравнил сборы в Армении и Италии.

«Я уже третий день в Армении. Те параметры, которые я снимаю каждый день, явно говорят о том, что в Италии нагрузку переносить легче и организм лучше реагирует на то, что мы там делали.

Говоря, допустим, про снег: здесь только натуральный снег – стоит погода минус 15 ночью, днем до нуля опускается, до минус двух. Ощущение, что снег очень медленный», – сказал Волков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСергей Волков
лыжные гонки
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