Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Валнес, Эвен Нортуг, Пеллегрино, Эвенсен, Шанава выступят в квалификации классического спринта
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
7-й этап
Фалун, Швеция
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 11:00, финалов – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
2. Эвен Нортуг (Норвегия)
4. Эдвин Ангер (Швеция)
6. Лаури Вуоринен (Финляндия)
8. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
14. Эрик Валнес (Норвегия)
15. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)
16. Джей Си Шунмейкер (США)
19. Оскар Свенссон (Швеция)
18. Оскар Опстад Вике (Норвегия)
21. Юхан Хагстрем (Швеция)
22. Федерико Пеллегрино (Италия)
24. Михаэль Хеллвегер (Италия)
25. Жюль Шаппа (Франция)
26. Ансгар Эвенсен (Норвегия)
27. Маркус Грате (Швеция)
28. Люка Шанава (Франция)
29. Йони Мяки (Финляндия)
Полный старт-лист – на сайте FIS.
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
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