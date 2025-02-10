Шиффрин не выступит в гигантском слаломе на чемпионате мира из-за посттравматического расстройства

Шиффрин не выступит в гигантском слаломе на ЧМ из-за психологических проблем.

30 ноября американка упала во время гигантского слалома на Кубке мира в Киллингтоне и врезалась в сетку. Она получила колотую рану живота и мышечную травму. Спустя две недели ее прооперировали, чтобы очистить рану. В ходе вмешательства выяснилось, что у Шиффрин серьезная травма наружной косой мышцы живота.

«Честно говоря, я и представить не могла, что столкнусь с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством) после травмы в Киллингтоне. Мне казалось, что страсть и желание соревноваться перевесят психологические барьеры. Может быть, так и будет со временем, но пока я не готова.

Примириться с тем, что я боюсь участвовать в дисциплине, которую еще два месяца назад так любила, – это настоящий удар для меня», – написала Шиффрин в соцсети.

Микаэла Шиффрин – чемпионка мира в гигантском слаломе 2023 года. На ЧМ-2025 в австрийском Заальбахе она может принять участие в командных соревнованиях.