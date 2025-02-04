Сергей Турышев: «Устюгов приехал на чемпионат УФО, чтобы проверить себя и разгонять организм к чемпионату России»

Сергей Устюгов готовится выступить на чемпионате России по лыжам в Казани.

С 4 по 9 февраля в Тюмени проходит чемпионат Уральского федерального округа.

«Сейчас у нас проходят чемпионаты федеральных округов, и все наши спортсмены участвуют в этих соревнованиях. В том числе Сергей Устюгов приехал и готовится выступить в Тюмени. Лыжники, у которых не хватает RUS‑пунктов для участия в чемпионате России, могут здесь их добрать.

Позже молодежь и юниоры выступят на первенстве России в Тюмени в конце февраля, а старшие спортсмены уедут на свои тренировочные мероприятия и уже будут готовиться к чемпионату России. В Казань все приедут 27 февраля.

Сергей Устюгов в составе, он готовится. По состоянию ничего сказать не могу, все покажут соревнования. Он специально приехал сюда, чтобы проверить себя и разгонять организм уже непосредственно к чемпионату России», – сказал главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев.