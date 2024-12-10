Сергей Крянин: «Устюгов готов бороться в Кубке России и готовится к основному старту этого сезона – чемпионату России»
Сергей Крянин оценил готовность Сергея Устюгова к выступлениям на Кубке России.
«Сергей готов бороться в Кубке России и готовится к основному старту этого сезона – чемпионату России. Он работает совместно с тремя ребятами, и его задача, чтобы наша команда также завоевала медали.
С ним тренируются Андрей Мельниченко, Андрей Кузнецов и Рифат Сафиуллин. Все лето они готовились вместе. Будем надеяться, что эта работа даст результат и они завоюют эстафетную медаль на чемпионате России.
Что касается Сергея, у него всегда амбиции выходить и побеждать. Работу он сделал очень хорошую, но многое будет зависеть от того, как он подведется к старту и как будут вести себя старые травмы. Только старт покажет, на что он сейчас готов», – сказал главный тренер сборной ХМАО-Югры.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
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