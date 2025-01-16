Сергей Турышев: «Скорее всего, Устюгов примет участие в седьмом этапе Кубка России, а потом в чемпионате страны»

Сергей Устюгов собирается принять участие в седьмом этапе Кубка России.

Об этом сообщил главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев. Этап пройдет в Сыктывкаре 16-17 марта.

Последний раз олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете выходил на старт на четвертом этапе Кубка в Кирово-Чепецке в конце декабря. Там он не сумел преодолеть квалификацию спринта.

«Сергей сейчас готовится в Сыктывкаре к последующим соревнованиям. Они с тренером приняли решение, что необходимо какое‑то время для подготовки провести, чтобы уже в оптимальных кондициях выйти на чемпионат России.

Скорее всего, он примет участие в седьмом этапе Кубка России, а потом уже в чемпионате России», – сказал Турышев.