Сергей Турышев: «Скорее всего, Устюгов примет участие в седьмом этапе Кубка России, а потом в чемпионате страны»
Сергей Устюгов собирается принять участие в седьмом этапе Кубка России.
Об этом сообщил главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев. Этап пройдет в Сыктывкаре 16-17 марта.
Последний раз олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете выходил на старт на четвертом этапе Кубка в Кирово-Чепецке в конце декабря. Там он не сумел преодолеть квалификацию спринта.
«Сергей сейчас готовится в Сыктывкаре к последующим соревнованиям. Они с тренером приняли решение, что необходимо какое‑то время для подготовки провести, чтобы уже в оптимальных кондициях выйти на чемпионат России.
Скорее всего, он примет участие в седьмом этапе Кубка России, а потом уже в чемпионате России», – сказал Турышев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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