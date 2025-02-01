Бородавко о преимуществах сборов в Европе: «Там круги различной сложности: от 15 до 30 км. В этом плане мы сильно проигрываем»

Бородавко объяснил, почему условия для тренировок в Европе лучше, чем в России.

Сейчас российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов проводит сбор в Италии.

«Большунов выздоровел уже больше 10 дней назад. Естественно, он уже приступил к двухразовым тренировкам, тренируется при хороших условиях. Видны улучшения в его состоянии, есть прогресс.

Чем тренировки в Европе лучше, чем в России? Там, где мы тренировались в условиях среднегорья, круги различной сложности: от 15 до 30 км. И есть различный профиль трасс, который можно выбрать. А в том месте, где мы сейчас тренируемся, к сожалению, круг только 5 км. В этом плане, конечно, мы сильно проигрываем.

Больше из лыжников никто не говорил о желании уехать тренироваться в Европу. Кто хотел, уже уехали», – сказал тренер Юрий Бородавко.

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?