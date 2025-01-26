Юрий Бородавко: «Большунов прогрессирует. Александр постепенно возвращается после того, что у него было в последние полтора месяца»
Юрий Бородавко высказался о прогрессе Большунова в последних гонках Кубка России.
На этапе Кубка России по лыжам в Ижевске Александр Большунов победил в коньковом спринте и стал вторым в классической «разделке».
– В Ижевске была упорная борьба. Савелий (Коростелев) лидировал на всех отрезках, его победа заслуженна. Большунов тоже боролся, но в какой‑то момент ему не хватило сил или были какие‑то проблемы с лыжами. Второе место для Александра – тоже неплохо.
– Александр прогрессирует, судя по результатам?
– Конечно, Большунов прогрессирует. Александр постепенно возвращается после того, что у него было в последние полтора месяца. Было много переездов, не хватало активных тренировок, – сказал тренер Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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