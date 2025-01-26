Юрий Бородавко: «Большунов прогрессирует. Александр постепенно возвращается после того, что у него было в последние полтора месяца»

Юрий Бородавко высказался о прогрессе Большунова в последних гонках Кубка России.

На этапе Кубка России по лыжам в Ижевске Александр Большунов победил в коньковом спринте и стал вторым в классической «разделке».

– В Ижевске была упорная борьба. Савелий (Коростелев) лидировал на всех отрезках, его победа заслуженна. Большунов тоже боролся, но в какой‑то момент ему не хватило сил или были какие‑то проблемы с лыжами. Второе место для Александра – тоже неплохо.

– Александр прогрессирует, судя по результатам?

– Конечно, Большунов прогрессирует. Александр постепенно возвращается после того, что у него было в последние полтора месяца. Было много переездов, не хватало активных тренировок, – сказал тренер Бородавко.