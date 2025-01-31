Зимние юношеские Олимпийские игры 2028 года пройдут в Доломитовых Альпах.

Выборы прошли на 143-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК ) в Лозанне. Доломитовые Альпы были единственным кандидатом на проведение соревнований. В поддержку высказались 89 делегатов, против – один, двое воздержались.

Согласно проекту, разработанному Олимпийским комитетом Италии (CONI), соревнования будут проводиться в трех кластерах: Вальтеллине, Валь-ди-Фьемме и Кортина-д’Ампеццо. Семь из 11 объектов будут задействованы на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.



Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года прошли в южнокорейском Канвондо.