Зимние юношеские Олимпийские игры 2028 года пройдут в Доломитовых Альпах
Зимние юношеские Олимпийские игры 2028 года пройдут в Доломитовых Альпах.
Выборы прошли на 143-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Доломитовые Альпы были единственным кандидатом на проведение соревнований. В поддержку высказались 89 делегатов, против – один, двое воздержались.
Согласно проекту, разработанному Олимпийским комитетом Италии (CONI), соревнования будут проводиться в трех кластерах: Вальтеллине, Валь-ди-Фьемме и Кортина-д’Ампеццо. Семь из 11 объектов будут задействованы на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года прошли в южнокорейском Канвондо.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
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