МОК разработал приложение на основе ИИ, которое поможет выявить талантливых детей для спорта (Aftobladet)
Международный олимпийский комитет (МОК) разработал приложение, которое поможет выявить потенциально талантливых детей для спорта.
По информации Aftonbladet, через приложение родители смогут загрузить видео с ребенком, выполняющим различные физические упражнения. Затем искусственный интеллект проведет анализ и оценит эти действия.
Если ИИ посчитает ребенка талантливым, то информацию об этом отправят в олимпийский комитет соответствующей страны. Там уже примут решение, пытаться ли привлечь его к конкретному виду спорта и программе развития.
Приложение тестировалось в Сенегале, где пройдут Юношеские олимпийские игры 2026 года. Когда сервис появится в других странах, пока не сообщается.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Dagbladet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости