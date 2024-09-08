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МОК разработал приложение на основе ИИ, которое поможет выявить талантливых детей для спорта (Aftobladet)

Международный олимпийский комитет (МОК) разработал приложение, которое поможет выявить потенциально талантливых детей для спорта.

По информации Aftonbladet, через приложение родители смогут загрузить видео с ребенком, выполняющим различные физические упражнения. Затем искусственный интеллект проведет анализ и оценит эти действия.

Если ИИ посчитает ребенка талантливым, то информацию об этом отправят в олимпийский комитет соответствующей страны. Там уже примут решение, пытаться ли привлечь его к конкретному виду спорта и программе развития.

Приложение тестировалось в Сенегале, где пройдут Юношеские олимпийские игры 2026 года. Когда сервис появится в других странах, пока не сообщается.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Dagbladet
logoМОК
logoЮношеские олимпийские игры
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