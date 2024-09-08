МОК разработал приложение на основе ИИ, которое поможет выявить талантливых детей для спорта (Aftobladet)

Международный олимпийский комитет (МОК ) разработал приложение, которое поможет выявить потенциально талантливых детей для спорта.

По информации Aftonbladet, через приложение родители смогут загрузить видео с ребенком, выполняющим различные физические упражнения. Затем искусственный интеллект проведет анализ и оценит эти действия.

Если ИИ посчитает ребенка талантливым, то информацию об этом отправят в олимпийский комитет соответствующей страны. Там уже примут решение, пытаться ли привлечь его к конкретному виду спорта и программе развития.

Приложение тестировалось в Сенегале, где пройдут Юношеские олимпийские игры 2026 года. Когда сервис появится в других странах, пока не сообщается.