Горные лыжи. Кубок мира. Гут-Бехрами выиграла супергигант, Викхофф Ли – 2-я, Бриньоне – 3-я

Лара Гут-Бехрами победила в супергиганте на этапе Кубка мира в Гармише.

Горные лыжи Кубок мира Гармиш-Партенкирхен, Германия Женщины Супергигант 1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1.14,91 2. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,35 3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,38 4. София Годжа (Италия) – 0,49 5. Лаура Пировано (Италия) – 0,77 6-7. Марта Бассино (Италия) – 1,03 6-7. Кили Кэшмен (США) – 1,03 8. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 1,12