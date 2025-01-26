Горные лыжи. Кубок мира. Гут-Бехрами выиграла супергигант, Викхофф Ли – 2-я, Бриньоне – 3-я
Лара Гут-Бехрами победила в супергиганте на этапе Кубка мира в Гармише.
Горные лыжи
Кубок мира
Гармиш-Партенкирхен, Германия
Женщины
Супергигант
1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1.14,91
2. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,35
3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,38
4. София Годжа (Италия) – 0,49
5. Лаура Пировано (Италия) – 0,77
6-7. Марта Бассино (Италия) – 1,03
6-7. Кили Кэшмен (США) – 1,03
8. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 1,12
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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