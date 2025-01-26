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Горные лыжи. Кубок мира. Гут-Бехрами выиграла супергигант, Викхофф Ли – 2-я, Бриньоне – 3-я

Лара Гут-Бехрами победила в супергиганте на этапе Кубка мира в Гармише.

Горные лыжи

Кубок мира

Гармиш-Партенкирхен, Германия

Женщины

Супергигант

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1.14,91

2. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,35

3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,38

4. София Годжа (Италия) – 0,49

5. Лаура Пировано (Италия) – 0,77

6-7. Марта Бассино (Италия) – 1,03

6-7. Кили Кэшмен (США) – 1,03

8. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 1,12

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
супергигант (жен)
результаты
горные лыжи
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Федерика Бриньоне
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