Маслакова о возможном допуске россиян на Олимпиаду: «Надеюсь, если не я, то остальные поедут. С удовольствием всех поддержу»

Елизавета Маслакова надеется на допуск российских лыжников до соревнований.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за возращение россиян в нейтральном статусе. Они отстранены от турниров с марта 2022 года.

«Я надеюсь, что все будет развиваться в лучшую сторону и если не я, то остальные поедут [на Олимпиаду]. С удовольствием всех поддержу. Это реально будет очень большой шаг.

Побывать на Олимпийских играх – это уже большой плюс, но, честно, я об этом не думала, мне бы в России пока побегать, опыта набраться», – сказала 21‑летняя Маслакова , которая сейчас занимает четвертое месте в общем зачете Кубка России.

Зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.