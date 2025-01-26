Маслакова о возможном допуске россиян на Олимпиаду: «Надеюсь, если не я, то остальные поедут. С удовольствием всех поддержу»
Елизавета Маслакова надеется на допуск российских лыжников до соревнований.
Ранее глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за возращение россиян в нейтральном статусе. Они отстранены от турниров с марта 2022 года.
«Я надеюсь, что все будет развиваться в лучшую сторону и если не я, то остальные поедут [на Олимпиаду]. С удовольствием всех поддержу. Это реально будет очень большой шаг.
Побывать на Олимпийских играх – это уже большой плюс, но, честно, я об этом не думала, мне бы в России пока побегать, опыта набраться», – сказала 21‑летняя Маслакова, которая сейчас занимает четвертое месте в общем зачете Кубка России.
Зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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