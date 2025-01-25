Анастасия Фалеева: «Клубная система – интересная история. Спустя какое-то время она придет в лыжные гонки»
В текущем сезоне Фалеева выиграла пять подряд спринтов на этапах Кубка России.
– Клубная система – это в целом интересная история. Спустя какое-то время она придет в лыжные гонки. Те же командные соревнования у биатлонистов в Ханты-Мансийске, Международная лига клубного биатлона, это же интересно.
Формируются свои команды, есть призовой фонд, особый регламент. Идут поиски сторонних спонсоров, новых форматов, для спортсменов новые возможности – взаимная выгода для всех. Мне было интересно. Много людей, красивая картинка.
– В этом году в мужской [биатлонной] эстафете в Ханты-Мансийске первое место определили на «камень-ножницы-бумага». Вас это не смутило?
– Я смотрела. Наоборот же, здорово, креативно! Устроили шоу. Все хотят видеть и в лыжах, и в биатлоне шоу. Вот вам и устраивают шоу.
Я сама понимаю, что марафоны смотреть не очень интересно. Но все равно читаю комментарии и не понимаю. То все жалуются, что мы едем в пелотоне все вместе, никто вперед не убегает – нет интриги. Наоборот, кто-то убежит вперед, остальные сзади – тоже нет интриги. Кто-то суперсильный, остальные слабые…
Честно, я уже не знаю даже, как нам вообще бегать тогда, чтобы было смотрибельно. Мы в шоке. Мы бежим, гонка сегодня складывается так. Но по мнению некоторых телезрителей – хейтеров лыжных гонок – это всегда несмотрибельно, – сказала Фалеева.
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