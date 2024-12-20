Коростелев о расписании лыж: «Нужно подводить время гонок под более благоприятное для просмотра, по максимуму цеплять субботу и воскресенье»
Савелий Коростелев рассказал, что нужно изменить в расписании лыжных гонок.
22-23 декабря в Кирово-Чепецке пройдет четвертый этап ФосАгро Кубка России.
– Что можно изменить в календаре или расписании лыжных гонок в России, чтобы их больше смотрели?
– Вы же знаете ответ. Да, я тоже считаю, что нужно подводить время гонок под более благоприятное для просмотра и по максимуму цеплять субботу и воскресенье.
– А как так получилось, что гонки периодически стоят вне выходных?
– На самом деле я не знаю. Елена Валерьевна (Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России – Спортс’’) говорила на пресс-конференции, что календарь верстался с учетом пожеланий тренеров. Я не знаю ответ на этот вопрос, – сказал двукратный чемпион мира среди юниоров Коростелев.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
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