Коростелев о расписании лыж: «Нужно подводить время гонок под более благоприятное для просмотра, по максимуму цеплять субботу и воскресенье»

Савелий Коростелев рассказал, что нужно изменить в расписании лыжных гонок.

22-23 декабря в Кирово-Чепецке пройдет четвертый этап ФосАгро Кубка России.

– Что можно изменить в календаре или расписании лыжных гонок в России, чтобы их больше смотрели?

– Вы же знаете ответ. Да, я тоже считаю, что нужно подводить время гонок под более благоприятное для просмотра и по максимуму цеплять субботу и воскресенье.

– А как так получилось, что гонки периодически стоят вне выходных?

– На самом деле я не знаю. Елена Валерьевна (Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России – Спортс’’) говорила на пресс-конференции, что календарь верстался с учетом пожеланий тренеров. Я не знаю ответ на этот вопрос, – сказал двукратный чемпион мира среди юниоров Коростелев .

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке