Сорин о Терентьевой: «Процесс восстановления еще идет. В будущем Наталья должна вернуться на уровень, который позволял ей выигрывать Кубок мира»

Сорин считает, что Наталья Терентьева будет быстро набирать спортивную форму.

– Терентьева только вернулась после родов и показывает такие высокие результаты. Как вы их для себя объясняете?

– Все изначально понимали, что у Натальи очень высокий уровень. Пять месяцев немного рано, но вот на шестой-седьмой я ждал от нее возвращения к хорошим результатам, что она вновь будет бороться за первое место в каждой гонке. Получилось чуть раньше, однако это еще и явно не предел, ее настоящий уровень выше. Так что все это только начало.

– Как вы контактировали с ней в процессе восстановления после родов? Наталья работала по специальной программе?

– Главное – не ошибиться с рвением, как можно быстрее вернуться в спорт, не поторопиться. Строго прислушиваться к организму и поступательно давать нагрузку, в зависимости от того, как спортсмен начинает переваривать объемы и интенсивность.

Наталья прошла с нами практически все сборы. Только когда рожала, пропустила два сбора, с октября уже присоединилась к команде, пусть по индивидуальному плану, но вместе с нами готовилась. В первую очередь отталкивались от ее самочувствия.

У нее были свои упражнения, силовые тренировки. Повторюсь – еще в июле она была на сборах, в августе родила, первый месяц, естественно, после родов находилась дома, потихоньку начинала двигаться. И уже с начала октября начала работать, поехала на сборы в Сочи.

– Как вы оцените текущую форму Терентьевой? Она близка к своему пику или только начинает разгоняться и пик мы увидим позже?

– Разумеется, на пятом месяце после родов ни о каком пике говорить не приходится. В любом случае процесс восстановления еще идет. При этом наступает заключительный период, после чего пойдет быстрый набор спортивной формы. Есть хорошие предпосылки к тому, чтобы более уверенно побеждать.

– Насколько Терентьева будет конкурентоспособна на международной арене?

– В текущем своем состоянии, безусловно, рано говорить о каких-то грандиозных результатах на Кубке мира, если мы говорим про попадание в призовую тройку. Но в будущем, разумеется, Наталья должна вернуться на тот уровень, который позволял ей выигрывать Кубок мира. Надеемся, что в следующих сезонах она сможет стать еще сильнее, чем раньше, – сказал тренер Егор Сорин .